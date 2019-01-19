Офис спецпрокурора США Мюллера опроверг данные о ложных показаниях Коэна

Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал недостоверными сведения портала Buzzfeed, сообщившего, что президент США Дональд Трамп якобы дал указание своему экс-адвокату Майклу Коэну дать ложные показания в конгрессе, сообщает The Daily Caller.

Издание получило официальное заявление от офиса спецпрокурора, в котором данные BuzzFeed названы недостоверными. Ранее портал опубликовал сведения, сославшись на анонимные источники в правоохранительных органах Соединенных Штатов, что Коэн якобы получил от Трампа указания соврать в конгрессе о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, также 18 января американский президент Дональд Трамп назвал ложью публикацию BuzzFeed, касающуюся «указаний» Майклу Коэну.

Напомним, 7 февраля в конгрессе США должно состояться заседание, на котором добровольно согласился выступить экс-адвокат Трампа Майкл Коэн. Однако заседание может не состояться, так как Коэн, по словам своего представителя, опасается за свою жизнь и жизнь своих родственников.

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