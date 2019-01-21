Армия Израиля назвала причину ракетных ударов по Сирии

Иерусалим, , 08:40 — REGNUM Удар Израиля по силам Ирана в Сирии был произведен в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Отмечается, что целью обстрела были военные объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» в Сирии, в том числе склады с оружием, центр разведки и тренировочный лагерь.

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что система противовоздушной обороны страны «Железный купол» перехватила над Голанскими высотами выпущенную из Сирии ракету. В ответ Израиль выпустил несколько ракет, большинство из которых были отражены средствами сирийской ПВО.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары по сирийской территории являются «последовательной политикой» Израиля в Сирии для противодействия военному присутствию Ирана.

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