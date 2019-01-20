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Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по Сирии

Политика

«Наша последовательная политика»

Иерусалим, 20 января 2019, 19:32 — REGNUM  «Последовательной политикой» Израиля в Сирии является противодействие военному присутствию Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

«Наша последовательная политика — противодействовать закреплению Ирана в Сирии», — написал Нетаньяху.

Напомним, 20 января РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник сообщило, что система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразила израильскую атаку на юге страны.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter сообщила, что система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила ракету над Голанскими высотами, выпущенную из Сирии.

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Война в Сирии
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