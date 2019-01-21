«Весомый стимул»: новый глава Хакасии не намерен лишать чиновников премий

Абакан, , 08:10 — REGNUM В ходе встречи с населением города Черногорска, состоявшейся 18 января, новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов коснулся темы новогодних премий, выплаченных высокопоставленным чиновникам. Информация о щедром поощрении ряда руководителей вызвала в регионе огромный общественный резонанс.

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По версии главы Хакасии, происходящее — это «шум, организованный в СМИ».

«Я готов полностью отвечать за свою работу и, в частности, за бюджет 2019 года, который принимали уже мы, новая власть. Сейчас ищем механизм, который поможет сделать начисление премиальных выплат руководителям региона прозрачным», — сказал Коновалов.

Он допускает возможность, что к участию в этом процессе будут привлекаться представители общественности и депутаты.

«Но полностью отказываться от премий нецелесообразно, поскольку это весомый стимул для эффективной работы любого работника и чиновника, и руководителя в том числе», — заявил глава. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, этим заявлением Валентин Коновалов «закрыл «премиальную» тему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Он получил в свою поддержку 57,57% голосов «за».

В начале 2018 года в регионе разразился скандал вокруг премий, выплаченных высокопоставленным чиновникам, некоторые из которых не проработали и полутора месяцев. В местных массмедиа появилась информация о том, что 12 человек получили по 200−400 тысяч рублей. Назывались и имена: заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и другие. Особо в списке премированных выделялась Юлия Исмагилова, которая была согласована Верховным советом (парламентом) в должности заместителя главы — постоянного представителя Хакасии в Москве лишь 12 декабря 2018 года.

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На волне широкого общественного резонанса Исмагилова сняла видеоролик, где заявила, что не получала ни миллионных, ни даже полумиллионных премий и вообще живёт в хрущёвке.

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Примечательно, что ни сама Юлия Исмагилова, ни Валентин Коновалов, ни пресс-служба республиканского правительства в официальных сообщениях не назвали точных сумм, выплаченных чиновникам в качестве премий.

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