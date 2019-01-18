Порошенко ответил бандеровским привествием на вопрос о коррупции

Черкассы, Украина, , 18:25 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, который совершает тур по стране с томосом об автокефалии раскольничей «Православной церкви Украины», в Черкассах не смог ответить на неудобный вопрос. Видеозапись данного инцидента опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook некто Олег Лысак, а затем её подхватили украинские СМИ.

Лысак снимал на видео встречу с Порошенко в Черкассах, куда президент Украины привез томос об автокефалии ПЦУ. Лысык на русском языке спросил Порошенко, когда же он наконец начнет бороться с коррупцией.

Но Порошенко, которому нечего ответить на этот вопрос, назвал Лысака «москальским провокатором».

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: «Слава Украине!» Это вам ответ, пан провокатор», — сказал Порошенко.

В ответ на это Лысак заявил, что он украинец и хотел бы, чтобы на Украине не было коррупции, однако Порошенко демонстративно отвернулся от него.

Напомним, что «Слава Украине — Героям слава» — это приветствие бандеровцев, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Данное приветствие является калькой с нацистского приветствия «Heil Hitler! — Sieg Heil!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с коррупцией на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года заметно ухудшилась. Даже западные кредиторы Украины констатируют, что уровень коррупции в стране зашкаливает, и требуют от властей в Киеве фактически передать украинские антикоррупционные ведомства под внешнее управление.