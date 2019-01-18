США не знают, на кого из политиков Украины им ставить – политолог

Москва, , 17:50 — REGNUM Режим президента РФ Петра Порошенко должен отчитаться перед США об итогах своей работы, но ему нечего предъявить, убеждён политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 18 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, похваставшегося тем, что Киев разорвал уже 49 различных соглашений с РФ.

«Режим Порошенко должен отчитываться о том, что он сделал, — сказал Степанян. — Но им нечего предъявить своему хозяину. И когда их спрашивают, они отвечают, что у них война с русскими: «Смотрите, мы 50 договоров уничтожили, и ещё 50 на очереди». У них на все вопросы один ответ: «Мы должны с русскими порвать и воевать». А США уже не знают, на кого [из украинских политиков] ставить — одни жулики, ворьё и криминал. Они не могут найти, на кого ставить. [Заявления Климкина] — это ответ своему хозяину, чтобы получать мандат на правление страной дальше».

В свою очередь депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ) отметил, что РФ принимает поправки в своё законодательство, которые облегчают жизнь гражданам Украины, приезжающим работать в РФ.

«Наши дипломаты всячески противились разрыву Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной, — призвал не забывать парламентарий. — Разорвать очень легко, а создать сложнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Климкина, Киев на сегодняшний день разорвал 49 различных соглашений с Россией. Речь идёт о двух межгосударственных соглашениях, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё трёх межрегиональных.

По словам Климкина, в настоящее время на проработке находится «второй пакет», который предусматривает расторжение ещё около 50 двусторонних сделок.

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