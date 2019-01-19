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СМИ: Токио, Сеул и Пхеньян обсудят переименование Японского моря

Политика

Решение будет принято в 2020 году

Токио, 19 января 2019, 09:59 — REGNUM  Представители правительств Японии, Южной Кореи и КНДР проведут консультации по изменению названия Японского моря. Об этом сообщает газета Sankei Shimbun.

По данным издания, Международная гидрографическая организация (МГО) призвала японское правительство провести переговоры с Южной Кореей и КНДР по поводу названия Японского моря.

В Южной Корее это море называют «Восточным морем», а в КНДР — «Корейским Восточным морем». Там считают, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу в то время, когда Корея была оккупирована Японией. Так, в 1992 году на конференции ООН представители Южной Кореи и КНДР заявили, что название «Японское море» появилось в результате японского колониализма.

МГО настоятельно порекомендовало Японии провести консультации с представителями Южной Кореи и КНДР и представить результаты на общей конференции в 2020 году.

Отметим, в западной части Японского моря находится небольшая группа островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривается Японией и Южной Кореей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13−15 декабря 2018 года южно-корейский военно-морской флот провёл учения у берегов островов Лианкур.

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