Южная Корея проводит военные учения у спорных островов в Японском море

Сеул, , 13:30 — REGNUM Военно-морской флот, береговая охрана, военно-воздушные силы и полиция Республики Корея проводят масштабные совместные учения у берегов спорных островов Токто, расположенных в Японском море. Целью учений стала тренировка оборонительных действий на случай попытки их захвата.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, манёвры начались 13 декабря и продлятся 2 дня. В них задействованы: эсминец водоизмещением 3200 тонн, 7 боевых кораблей ВМФ, несколько истребителей F-15K, самолёт радиолокационной разведки Р-3С и транспортный вертолёт UH-60.

Учения являются регулярными и проводятся дважды в год с 1986 года. Острова Токто являются самой восточной территорией Южной Кореи, однако их принадлежность оспаривается Японией, которая владела ими до своего поражения во Второй Мировой войне. Японская сторона уже выразила сожаление по поводу проведения учений.