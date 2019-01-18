Трамп согласился на встречу с послом КНДР

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов встретиться с посланником Северной Кореи Ким Ён Чолом, 18 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, переговоры Трампа и представителя КНДР в Вашингтоне состоятся в ближайшие часы.

Как сообщало ИА REGNUM, посланник КНДР Ким Ён Чол прибыл в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Майком Помпео 17 января. Встреча с Трампом первоначально не анонсировалась.

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