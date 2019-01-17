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Посол КНДР прибыл в Вашингтон для встречи с Помпео — Reuters

Политика

Возможно, Ким Ён Чол также встретится с Трампом

Посол КНДР прибыл в Вашингтон для встречи с Помпео — Reuters
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Флаги США и КНДР

Вашингтон, 17 января 2019, 21:54 — REGNUM  Посол Северной Кореи Ким Ён Чол прибыл в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Майком Помпео, 17 января передает агентство Reuters.

По информации источников агентства, переговоры Помпео с представителем КНДР должны состояться в пятницу, 18 января. Не исключено, что Ким Ён Чол также встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры представителя КНДР с главой госдепа США в Вашингтоне пройдут на фоне очередного охлаждения отношений между странами — из-за новой американской стратегии противоракетной обороны, в которой Северная Корея объявлена «чрезвычайной угрозой».

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США и КНДР
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