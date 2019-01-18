Бойцы Хафтара уничтожили командира «Аль-Каиды»* в Ливии

Бенгази, Ливия, , 18:03 — REGNUM Бойцы «Ливийской национальной армии» генерала Халифы Хафтара уничтожили главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Исламском Магрибе Абу Талха аль-Либи, 18 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ЛНА, аль-Либи был уничтожен на юге Ливии вместе с двумя другими боевиками в ходе операции по освобождению южных нефтяных месторождений от исламистов.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Хафтара объявила о начале «операции по освобождению юга» 15 января.

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