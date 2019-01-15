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Генерал Хафтар начал «операцию по освобождению» юга Ливии

Политика

Несколько подразделений ЛНА уже перемещены из Бенгази в Сабху

Бенгази, Ливия, 15 января 2019, 23:51 — REGNUM  Главнокомандующий «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифа Хафтар начал военную операцию на юге Ливии, 15 января передает агентство Reuters.

«Мы объявляем о начале операции по освобождению юга», — сообщил журналистам в Бенгази представитель ЛНА Ахмед Мисмари.

В настоящий момент несколько подразделений ЛНА уже перемещены из Бенгази в Сабху и в ближайшее время будут направлены на «мятежное» месторождение Эль-Шарара.

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Гражданская война в Ливии
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