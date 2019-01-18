В Софии ждут ответа на приглашение Путину посетить Болгарию

София, , 16:02 — REGNUM София до сих пор не получила ответа от Москвы на приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Болгарию, которое поступало от президента и премьер-министра республики. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

«И президент, и премьер-министр приглашали Владимира Путина посетить Болгарию, но ответа о дате посещения всё ещё нет», — сказала Захариева в эфире телеканала bTV.

Она также прокомментировала состоявшийся накануне визит Владимира Путина в Белград и отметила, в частности, что Болгария, так же как и Сербия, заинтересована в участии в проекте газопровода «Турецкий поток». По словам министра, болгарская сторона в настоящее время «делает всё возможное» для того, чтобы газопровод прошёл через территорию республики.

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Напомним, что в последний раз российский лидер посещал Болгарию более десяти лет назад. Румен Радев приглашал российского коллегу совершить визит ещё летом 2017 года. Посол России в Софии затем сообщал, что визит может состояться после президентских выборов в России, но в итоге на встречу с Путиным в Сочи в мае 2018 года приезжал сам Радев. В ходе переговоров он вновь подтверждал приглашение своему коллеге посетить Болгарию.

Следует отметить, что инициатива президента Болгарии была с недовольством встречена некоторыми болгарскими депутатами и политиками, выступающими против налаживания отношения с Россией. Активно выступал против визита российского лидера в том числе бывший глава республики Росен Плевнелиев. Радев, в свою очередь, заявил, что не собирается «идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов».