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В МИД РФ подчеркнули ценность российско-германского диалога

Политика

Москве и Берлину, несмотря на разногласия, удалось продвинуться в сотрудничестве по ряду направлений

Москва, 18 января 2019, 15:23 — REGNUM  Тесный российско-германский политический диалог необходим в сложных условиях сегодняшней обстановки в Европе и мире. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москве и Берлину, несмотря на разногласия, удалось продвинуться в сотрудничестве по ряду направлений.

«В условиях непростой обстановки в Европе и в мире в целом поддержание плотного политического диалога между Россией и Германией особенно востребовано», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии обеспокоены тем фактом, что Россия в современных политических реалиях всё больше отдаляется от Совета Европы (СЕ).

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Внешняя политика России
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