Глава МИД Германии обеспокоен отдалением России от Совета Европы

Париж, , 15:51 — REGNUM Власти Германии обеспокоены тем фактом, что Россия в современных политических реалиях все больше отдаляется от Совета Европы (СЕ), заявил в Страсбурге глава МИД ФРГ Хайко Маас. Запись пресс-конференции опубликована 15 января в официальном Twitter СЕ.

Поскольку Германия считает Россию частью Европы, отметил Маас, власти ФРГ выступают за то, чтобы российское государство не отдалялось от СЕ, а входило в него с полными правами и выполнением всех обязанностей. Также глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что «обе стороны» должны прилагать усилия для преодоления разногласий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России важно участвовать в СЕ, однако участие российской делегации в ПАСЕ зависит от того, станет ли организация местом для дискуссии.

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