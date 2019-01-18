МИД ФРГ: все граждане Украины должны иметь доступ к выборным урнам

Москва, , 14:28 — REGNUM Все имеющие право голосовать украинские граждане должны получить доступ к избирательным участкам. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Москва относится негативно к отказу украинских властей открывать выборные участки на территории диппредставительств Украины в России. Кроме того, Лавров отметил, что данные действия Киева являются попытками повлиять на исход выборов в пользу действующей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что Верховный суд Украины отказался отменять решение Центральной избирательной комиссии Украины о закрытии постоянных избирательных участков на российской территории.

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