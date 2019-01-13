Посол США пригрозил компаниям ФРГ санкциями из-за «Северного потока — 2»

Берлин, , 03:24 — REGNUM Немецкие компании могут попасть под санкции из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в письме американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, текст которого опубликован 13 января немецкой газетой Bild am Sonntag.

Гренелл письменно предупредил компании, оказывающие поддержку энергетическому сектору России, о возможных ограничениях, которые повлечет за собой участие в соответствующих проектах. Речь идет о газопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые, как утверждается, подрывают безопасность Украины и европейских стран.

Отмечается, что компании-адресаты расценили письмо как шантаж. Представитель Гренелла в связи с этим заявил, что послание является четким выражением политической позиции США.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Северный поток — 2» запланировано строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Общая мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.