Глава Киргизии ратифицировал договор о демаркации границы с Казахстаном

Бишкек, , 07:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора между Киргизией и Казахстаном о демаркации киргизско-казахстанской государственной границы, сообщили 17 января в пресс-службе главы государства.

Согласно подписанному закону, министерству иностранных дел Киргизии поручается уведомить Казахстан о выполнении внутренних процедур, необходимых для вступления договора между странами в законную силу.

Напомним, вышеуказанный законопроект был принят в парламенте Киргизии 6 декабря 2018 года. Общая протяженность киргизско-казахстанской государственной границы составляет 1257,07 км.

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