Казахстан и Киргизия увеличат пропускную способность пограничных пунктов

Астана, , 10:37 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписало соглашение с профильным ведомством Киргизии о переводе пограничных пунктов пропуска «Сортобе» и «Аухатты» из двусторонних в многосторонние. Об этом заявил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на пленарном заседании Мажилиса парламента республики, сообщает 9 января агентство «Казинформ».

В ходе заседания парламента депутат Артур Платонов поднял проблему пропускной способности пограничных пунктов на казахстанско-киргизской границе.

В ответ заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана — директор пограничной службы Дархан Дильманов заявил, что за последние два года пассажиропоток на границе уменьшился, и ведомство справляется с действующей нагрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2018 г. председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев заявил, что перевод пунктов пропуска «Сортобе» и «Аухатты» из двусторонних в многосторонние позволит повысить пропускную способность казахстанско-киргизской границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники Казахстана усилили пункты пропуска на границе с Киргизией