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CNN: Трамп не будет откладывать обращение к Конгрессу из-за шатдауна

Политика

Ранее с таким призывом к главе Белого дома обратилась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси

Вашингтон, 17 января 2019, 22:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не намерен переносить ежегодное послание к Конгрессу из-за приостановки работы государственных учреждений. Об этом 17 января сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

В то же время телеканал напоминает, что в соответствии с законодательством Соединённых Штатов решение о приглашении главы государства в Конгресс должно приниматься спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пелоси направила Трампу письмо, в котором призвала главу Белого дома отложить своё выступление в Конгрессе с традиционным президентским посланием «О положении страны», которое запланировано на 29 января.

По её мнению, для мероприятия выбран неподходящий момент в условиях правительственного кризиса, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве варианта Пелоси предложила Трампу изложить своё послание в письменной форме.

Напомним, федеральное правительство и ряд госуучреждений США с конца декабря приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Дональд Трамп отказался утверждать бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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