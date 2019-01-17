МВФ призвал США урегулировать вопрос с приостановкой работы правительства

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) призывает власти США скорейшим образом найти выход из бюджетного кризиса и возобновить работу правительства. Об этом заявил на брифинге 17 января представитель МВФ Джерри Райс.

«Чем дольше будет длиться шатдаун, тем более ощутимый эффект это окажет на экономику. Поэтому мы призываем Конгресс и исполнительную власть в Соединённых Штатах урегулировать этот вопрос», — сказал Райс.

Представитель МВФ добавил, что точную оценку экономических последствий от событий в Вашингтоне давать пока преждевременно. По его словам, в МВФ следят за ситуацией и более детально этот вопрос будет затронут на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, федеральное правительство и ряд государственных учреждений США с конца декабря минувшего года приостановили работу из-за отсутствия финансирования.

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался утверждать бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.