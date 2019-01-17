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Президент Колумбии прибыл на место теракта в Боготе

Политика

Власти страны обещают найти и покарать террористов

Президент Колумбии прибыл на место теракта в Боготе
Policía Nacional de los colombianos
Иван Дуке

Богота, 17 января 2019, 23:17 — REGNUM  Президент Колумбии Иван Дуке прибыл к зданию полицейской академии в Боготе, ранее атакованному террористами, 17 января передает агентство Associated Press.

Президент Дуке и генпрокурор Нестор Мартинес, выступая на месте теракта, пообещали найти и покарать ответственных за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 января напротив здания полицейской академии имени генерала Сантандера в Боготе был подорван автомобиль со взрывчаткой. В результате теракта погибли девять человек, 22 получили ранения.

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