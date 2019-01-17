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Президент Колумбии возвращается в Боготу из-за теракта в столице

Политика

«Все колумбийцы отвергают терроризм и готовы объединиться, чтобы противостоять ему»

Богота, 17 января 2019, 20:54 — REGNUM  Президент Колумбии Иван Дуке прервал поездку на запад Колумбии и возвращается в столицу после нападения на полицейскую академию имени генерала Сантандера, 17 января передает агентство Reuters.

«Все колумбийцы отвергают терроризм и готовы объединиться, чтобы противостоять ему», — заявил президент в «Твиттере» после теракта в Боготе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 января неизвестные боевики взорвали автомобиль у здания полицейской академии на юге Боготы. В результате теракта погибли восемь человек.

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