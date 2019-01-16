Беспорядки в Зимбабве: трое погибших, десятки раненых, сотни арестованных

Хараре, , 23:45 — REGNUM В ходе трех дней протестов в столице Зимбабве погибли трое человек — двое протестующих и один сотрудник полиции, 16 января передает агентство Reuters.

По сообщениям корреспондентов, в больницы Хараре с ранениями обратились десятки раненых, однако точное число пострадавших неизвестно. Число арестованных участников протестов составило более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к протестам и беспорядкам в Хараре привело резкое повышение цен на топливо — бензин подорожал на 150%.

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