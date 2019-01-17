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Макрон продолжит бороться с ИГИЛ* в Сирии

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тулуза, Франция, 17 января 2019, 22:27 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженные силы республики продолжат борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 17 января передает агентство Reuters.

«Объявленный уход наших американских союзников не должен отвлекать нас от стратегической цели… Мы продолжим участвовать в вооруженных действиях в рамках международной коалиции в Леванте в течение следующего года», — заявил Макрон, выступая перед военными в Тулузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предстоящем выводе войск США из Сирии.

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Война в Сирии
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