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Глава КСИР: Иран не выведет войска из Сирии

Политика

Несмотря на угрозы Израиля

Тегеран, 16 января 2019, 13:48 — REGNUM  Иран не откажется от военного присутствия в Сирии, несмотря на угрозы со стороны Израиля, заявил 16 января глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Джафари, сообщает британское агентство Reuters.

«Исламская республика Иран сохранит своих военных советников, революционные силы и оружие в Сирии», — отметил генерал-майор Джафари.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности наращивать атаки на иранские объекты в Сирии. Заявление Нетаньяху было сделано на фоне авиаудара, нанесенного авиацией Израиля по «по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска».

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Война в Сирии
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