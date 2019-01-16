Глава КСИР: Иран не выведет войска из Сирии

Тегеран, , 13:48 — REGNUM Иран не откажется от военного присутствия в Сирии, несмотря на угрозы со стороны Израиля, заявил 16 января глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Джафари, сообщает британское агентство Reuters.

«Исламская республика Иран сохранит своих военных советников, революционные силы и оружие в Сирии», — отметил генерал-майор Джафари.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности наращивать атаки на иранские объекты в Сирии. Заявление Нетаньяху было сделано на фоне авиаудара, нанесенного авиацией Израиля по «по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска».