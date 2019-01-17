США и Япония подтвердили «дружбу» против Северной Кореи

Токио, , 05:59 — REGNUM Намерение и дальше соблюдать санкции против Северной Кореи выразили в ходе переговоров главы оборонных ведомств США и Японии, сообщает Kyodo.

На встречу с японским министром обороны Такэси Иваей из США прилетел в Токио Патрик Шанахан, исполняющий обязанности главы Пентагона. Стороны заверили друг друга, что продолжат соблюдать введенные решением Совета Безопасности ООН против Пхеньяна санкции.

Отметим, что это заявление сделано на фоне планируемой в неопределенном будущем встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января состоится визит в Вашингтон Ким Ён Чхоля, заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи. Северокорейский представитель встретится с американским госсекретарем Майком Помпео.

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