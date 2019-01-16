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В Иордании начались мирные переговоры по Йемену

Политика

Встреча носит технический характер

Сана, 16 января 2019, 14:46 — REGNUM  В Иордании начался новый раунд мирных переговоров между конфликтующими сторонами в Йемене, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Главным вопросом на данном саммите станет разработка технических деталей операции по обмену военнопленными.

«Встреча носит технический характер и проходит в рамках контроля за выполнением решений, достигнутых на мирной конференции в Швеции», — говорится в заявлении специального представителя ООН в Йемене Мартина Гриффитса.

Напомним, гражданская война в Йемене, продолжающаяся с 2014 года, привела к тупиковой ситуации, заставившей стороны конфликта согласиться на переговоры. Пока о достижениях говорить сложно, так как стороны не готовы идти на серьезные уступки.

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