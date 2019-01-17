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Канадца, похищенного в Буркина-Фасо, нашли мертвым

Политика

Тело Вудмана обнаружено в 100 километрах от места похищения

Уагадугу, 17 января 2019, 19:20 — REGNUM  Гражданин Канады, похищенный боевиками в Буркино-Фасо, найден убитым, 17 января передает агентство Associated Press.

По сообщению Министерства безопасности, тело похищенного Кирка Вудмана было обнаружено в 100 километрах от места похищения. Гражданин Канады скончался от многочисленных огнестрельных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, Вудман был похищен исламистами 15 января в ходе нападения на шахту канадской компании Progress Mineral в провинции Удалан.

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