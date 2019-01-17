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Барнье: ЕС готов к новой сделке с Великобританией по Brexit

Политика

«Если они скажут нам, что хотят более тесных отношений, мы открыты для этого»

Лиссабон, 17 января 2019, 18:49 — REGNUM  Евросоюз готов к новой «амбициозной» сделке с правительством Великобритании по Brexit, 17 января передает агентство Reuters.

«Если они скажут нам, что хотят более тесных отношений, мы открыты для этого», — заявил представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в ходе визита в Лиссабон.

Как сообщало ИА REGNUM, заключенная между Брюсселем и правительством Терезы Мэй «предварительная сделка» по Brexit была отвергнута британским парламентом 15 января.

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