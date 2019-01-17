Четверг, 17 Января 2019 года
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Франция начинает готовиться к «жесткому» Brexit – премьер-министр Филипп

Политика

План Франции направлен на защиту прав граждан и предприятий страны

Париж, 17 января 2019, 13:26 — REGNUM  Франция начинает подготовку к высокой вероятности «жесткого» Brexit — выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, заявил 17 января премьер-министр республики Эдуар Филипп, сообщает радиостанция Europe1.

По словам главы французского правительства, соответствующий план «содержит законодательные и юридические меры», направленные на защиту прав граждан и предприятий республики.

Напомним, 15 января в британском парламенте был отвергнут план премьер-министра страны Терезы Мэй об условиях выход страны из ЕС, за которым последовало очередное обсуждение вотума недоверия ее правительству.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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