Франция начинает готовиться к «жесткому» Brexit – премьер-министр Филипп

Париж, , 13:26 — REGNUM Франция начинает подготовку к высокой вероятности «жесткого» Brexit — выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, заявил 17 января премьер-министр республики Эдуар Филипп, сообщает радиостанция Europe1.

По словам главы французского правительства, соответствующий план «содержит законодательные и юридические меры», направленные на защиту прав граждан и предприятий республики.

Напомним, 15 января в британском парламенте был отвергнут план премьер-министра страны Терезы Мэй об условиях выход страны из ЕС, за которым последовало очередное обсуждение вотума недоверия ее правительству.