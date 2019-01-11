Премьер-министр Италии: ключевые реформы отложили, чтобы улучшить их

Рим, , 16:43 — REGNUM Правительство Италии отложило реализацию двух ключевых реформ для того, чтобы лучше подготовиться к их реализации, заявил в пятницу, 11 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает TG La 7.

Как сообщалось ранее, правительство Италии перенесло на неделю рассмотрение вопроса о снижении пенсионного возраста и о начале выплат минимального дохода от гражданства. Предполагалось, что обе реформы вступят в силу с апреля, но новые уточнения, которые вносит правительство, могут задержать их реализацию.

Наблюдатели в свою очередь полагают, что перенос сроков рассмотрения связан, с одной стороны, с желанием правительства начать реализацию дорогостоящих реформ как можно позже, чтобы уложиться в параметры бюджета.

С другой стороны, наблюдатели подозревают, что в правительстве наметился некоторый раскол и что в настоящее время обе правящие партии ставят друг другу новые условия для реализации инициатив партнеров (пенсионная реформа — проект «Лиги» Маттео Сальвини, минимальный доход от гражданства — проект «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо).

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, к примеру, в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

Правило минимального дохода от гражданства предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход менее 780 евро. Временно безработным гражданам государство предложит общественные работы в ходе переобучения в обмен на получение дохода от гражданства.

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