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Греческие учителя вышли на марш протеста в Афинах

Политика

Акция протеста прошла мирно

Афины , 17 января 2019, 17:41 — REGNUM  Бастующие греческие учителя вышли на очередной марш протеста в Афинах, 17 января передает агентство Associated Press.

Акция учителей, недовольных политикой правительства Алексиса Ципраса, прошла мирно. К бастующим учителям также присоединились несколько профсоюзов госслужащих.

Акции протеста учителей и госслужащих в Афинах на прошлой неделе заканчивались беспорядками и столкновениями с полицией.

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Акции протеста
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