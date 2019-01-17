Греческие учителя вышли на марш протеста в Афинах

Афины , 17 января 2019, 17:41 — REGNUM Бастующие греческие учителя вышли на очередной марш протеста в Афинах, 17 января передает агентство Associated Press.
Акция учителей, недовольных политикой правительства Алексиса Ципраса, прошла мирно. К бастующим учителям также присоединились несколько профсоюзов госслужащих.
Акции протеста учителей и госслужащих в Афинах на прошлой неделе заканчивались беспорядками и столкновениями с полицией.
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