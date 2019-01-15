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Сотрудники восьми аэропортов Германии объявили забастовку

Общество

От работодателей реакции на «предупредительные сигналы» не последовало

Берлин, 15 января 2019, 08:50 — REGNUM  Забастовка сотрудников службы безопасности проходит 15 января в восьми крупных аэропортах ФРГ. Об акциях протеста объявил профсоюз Verdi, сообщает агентство dpa.

Сотрудники бастуют в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. Из-за забастовки пассажиры столкнутся с задержками и отменой рейсов.

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В связи с забастовкой во Франкфурте в профсоюзе ранее пояснили, что работодателей предупреждали о протесте, однако реакции на «предупредительные сигналы» не последовало, и расширение забастовки стало необходимым. Профсоюз требует для сотрудников службы безопасности повышения зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января вышли на забастовку сотрудники аэропортов в Дюссельдорфе, Штутгарте и Кёльне/Бонне. Последствия акции коснулись, по оценкам, около 110 тыс. пассажиров.

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