Три женщины включились в борьбу за пост мэра Махачкалы

Махачкала, , 13:23 — REGNUM Окончательное число кандидатов на должность мэра города Махачкалы составило 40 человек, среди них три женщины. Возраст участников конкурса на пост градоначальника составляет от 25 лет до 65 лет, пишут 17 января «Махачкалинские известия».

Восемь кандидатов работают в сфере государственной и муниципальной службы, по пять — в сферах жилищно-коммунального хозяйства и образования, ещё четверо — в государственно-правовой сфере. Пятеро участковое конкурса проживают за пределами Республики Дагестан.

Партийную принадлежность имеют 15 конкурсантов: 10 членов партии «Единая Россия», трое из «Справедливой России», двое представляют КПРФ. Официальный список претендентов конкурсная комиссия не опубликовала. Объясняется это тем, что «некоторые из кандидатов попросили не публиковать их данные в открытой печати».

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на должность мэра города Махачкалы пройдёт в два этапа. Первый из них стартовал сегодня, 17 января: конкурсная комиссия из шести человек (по три от городского собрания и от главы Дагестана Владимира Васильева) проверит представленные документы. Второй этап состоится 22 января и пройдет в формате собеседования.

Комиссия определит как минимум двух кандидатов, которые будут предложены на рассмотрение городскому собранию. На очередной сессии муниципальные депутаты выслушают конкурсантов, их программы развития города, после чего состоится голосование. Кандидат, набравший больше половины голосов членов горсобрания, станет мэром столицы Дагестана на ближайшие пять лет.

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