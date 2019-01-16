Кандидат на пост мэра Махачкалы: Я не профессионал, но я бы старался

Махачкала, , 14:05 — REGNUM Кто бы ни стал мэром города Махачкалы, главное, чтобы он работал во благо народа. Столица Дагестана должна процветать, и именно это на сегодня является приоритетом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 января высказал претендент на должность главы муниципалитета Булач Чанкалаев — вице-президент федерации дзюдо Дагестана, помощник депутата Госдумы РФ Бувайсара Сайтиева.

Сегодня — заключительный день приёма заявок на участие в конкурсе. Свои документы уже подали, по официальным данным, 14 человек, по неподтверждённой информации — 18. Стартует конкурс 17 января и будет включать два этапа. По их итогам конкурсная комиссия выдвинет на рассмотрение депутатов городского собрания как минимум двух кандидатов.

Главным претендентом на кресло мэра Махачкалы эксперты называют Саламана Дадаева. Выходец из Дагестана с 2004 года проживает в Москве, а с мая 2017 года занимает должность главы управы Басманного района города. Очевидным фаворитом он стал после того, как в начале декабря 2018 года о желании видеть его на должности градоначальника заявил глава Дагестана Владимир Васильев. Данное обстоятельство стало причиной обсуждений в обществе с точки зрения чистоты предстоящего конкурса.

Комментируя данный факт, Булач Чанкалаев сказал, что считает разговоры о нечестности конкурса преждевременными, так как он ещё не начался.

«Я не против выбора главы Дагестана. Наоборот, всегда рад поддержать его в хорошем, полезном и позитивном для нашего народа. Дадаева лично не знаю, не наблюдал за его работой. Слышал, что парень способный, старается, ничего против не имею. Но он привык работать в Москве, а в Махачкале, думаю, всё немного иначе», — считает собеседник.

На вопрос о том, за кого бы проголосовал он сам, будь у него право выбора, Чанкалаев назвал имя Муарда Алиева, который в настоящее время исполняет обязанности градоначальника. Он возглавил город 9 ноября 2018 года, но в конкурсе по неизвестным причинам не принимает участие. Собеседник хорошо отзывается о его профессиональных и человеческих качествах.

«Мы очень давно знакомы. Я знаю его не только в качестве руководителя, который всячески готов поддержать свой народ, но и как хорошего человека и друга», — рассказал вице-президент федерации дзюдо РД.

Говоря о шансах на победу, собеседник отмечает, что всё может повернуться в неожиданную сторону, даже несмотря на то, что определённые акценты уже сделаны.

«Когда я обратился к друзьям за советом по поводу решения об участии в конкурсе, они сказали, что мне это не нужно. Но я сделал так, как желаю. Я хочу быть полезным для своего народа. Конечно, в этой отрасли я и близко не профессионал, но я бы старался», — заявил помощник депутата Госдумы РФ.

Он также пожелал всем кандидатам удачи и попросил их не портить между собой отношения «из-за всяких конкурсов и выборов», а работать сообща.

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