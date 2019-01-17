Новый мэр Махачкалы не должен быть ставленником какого-либо клана – эксперт

Махачкала, , 11:08 — REGNUM Победителем конкурса на должность мэра города Махачкалы хотелось бы видеть кандидата с опытом работы в муниципальных органах власти, разбирающегося в экономике и финансах. Также очень важно, чтобы он не был замаран в коррупции и не являлся ставленником какого-нибудь клана. Своим мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM политолог Эдуард Уразаев.

В борьбу за кресло градоначальника включились 40 человек. По итогам двух этапов (второй состоится 22 января) конкурсная комиссия определит как минимум двух кандидатов, которые будут предложены на рассмотрение депутатам городского собрания.

Пожалуй, главный вопрос, которым задаются эксперты и горожане, — насколько конкурс будет честным. Опасения связаны с тем, что ещё в декабре 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев публично высказал поддержку одному из кандидатов, а именно главе управы Басманного района города Москвы Салману Дадаеву. Кроме того, за несколько дней до начала конкурса на очередной конференции местного отделения партии «Единая Россия» заместитель секретаря политсовета Абулмуслим Муртазалиев открыто призвал депутатов поддержать кандидатуру Дадаева «как наиболее перспективного».

«Есть некоторое противоречие требованиям законодательства о равенстве прав кандидатов. С одной стороны, Васильев входит в руководство партии «Единая Россия», которая имеет право лоббировать своего представителя. Кроме того, принято решение политсовета городского отделения «ЕР» о поддержке кандидатуры Дадаева. По форме нормы закона будут соблюдены: у партии более 70% голосов и нет необходимости действовать нечестно», — считает Эдуард Уразаев.

При этом он отметил, что с политической точки зрения монопольное положение партии власти не даёт возможности конкуренции, которая полезна для общества. Кроме того, вопросы возникают и с этической точки зрения, поскольку Васильев использует свой высокий государственный статус.

Собеседник считает, что шансов у прочих кандидатов мало, но они могут возникнуть при ряде обстоятельств, в том числе при откровенной публичной слабости Дадаева, подкупе депутатов местной элитой, вмешательстве московских олигархов, мощной общественной поддержке одного из кандидатов в СМИ и путём массовых акций.

«Думаю, что большое количество кандидатов и некоторые их заявления говорят о том, что всё решено с позиций партии власти. Но с этим не согласна значительная часть горожан, и это может сорвать заготовленный сценарий тихого и послушного голосования», — отмечает политолог.

Напомним, после того как 7 ноября был задержан предыдущий врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов по подозрению в афере на 34 млн рублей при проведении государственных торгов, новым временно исполняющим обязанности главы города был назначен его заместитель Мурад Алиев. С тех пор минимум дважды Владимир Васильев публично высказывал похвалу новому градоначальнику за активную и плодотворную работу. Однако среди 40 участников конкурса Алиев не числится.

«Мурад Алиев — человек системы вертикали власти, и его сразу предупредили, что главой города будет другой. Он согласился с этой ролью, рассчитывая на преференции в будущем», — предположил Эдуард Уразаев.

На очередной сессии городского собрания депутаты рассмотрят кандидатуры предложенных им конкурсной комиссией претендентов, выслушают их программы развития города, после чего состоится голосование. Будет оно тайным или открытым — решат сами депутаты. Кандидат, набравший больше половины голосов членов горсобрания, станет мэром столицы Дагестана на ближайшие пять лет.

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