Москва, , 12:22 — REGNUM Власти Великобритании вместо того, чтобы вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери, уничтожают улики по «делу Скрипалей», заявил глава Службы внешней политической разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению руководителя российской спецслужбы, выяснить, что на самом деле произошло с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией на территории Соединенного Королевства, представляется возможным лишь при совместном с Великобританией расследовании инцидента.

В то же время, подчеркнул Нарышкин, Лондон не намерен идти навстречу российской стороне и намеренно уничтожает улики по данному делу, к примеру, домашних животных экс-офицера ГРУ. Также глава СВР напомнил, что рядом с Солсбери находится известная лаборатория в Портон-Дауне, которая занимается исследованиями в области химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он с февраля 2018 года не выходит на связь с родственниками. По ее мнению, вполне возможно, что Скрипаля уже нет в живых.

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