Племянница Скрипаля не верит, что экс-офицер ГРУ жив

Москва, , 02:09 — REGNUM Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль с февраля 2018 года не выходит на связь с родственниками, заявила его племянница Виктория в интервью RT.

Она подчеркнула, что последний раз общалась с Сергеем Скрипалем в феврале 2018 года, еще до инцидента с якобы отравлением в Солсбери. Его дочь Юлия последний раз выходила на связь с родственниками в конце июля 2018 года. По словам Виктории, Юлия звонила бабушке и поздравляла ее с 90-летним юбилеем.

«Очень ждали на Новый год, что позвонят, потом ждали на Рождество — пусть не звонок, эсэмэсочка, хотя бы что-то. На Рождество не дождались», — заявила племянница Скрипаля.

Виктория подчеркнула, что, по ее версии, Юлия может еще быть жива, но уверенности в том, что Сергей Скрипаль жив, она не испытывает. Она добавила, что Скрипаль мог не перенести «отравления», так как более десяти лет болеет сахарным диабетом первого типа.

«Давайте исходить из того, что пока есть иллюзия того, что он живой, Россию можно очень хорошо шантажировать этим», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представители посольства России в Лондоне заявили, что британские власти продолжают насильно удерживать экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в изоляции. По словам дипломатов, Лондон тщательно скрывает их местонахождение в нарушение международно-правовых норм.

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