В МИД назвали провокационными претензии США к РФ по ДРСМД

Москва, , 09:28 — REGNUM Претензии Соединенных Штатов к России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как минимум некорректны и провокационны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Ставить пред нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны по меньшей мере некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. По его словам, Россия якобы систематически нарушает договор.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что Москва «демонстрирует добрую волю» в ответ на ультиматумы США по ДРСМД, а на переговорах с США в Женеве Россия настроена на серьезный диалог.

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