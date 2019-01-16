Путин: Разрушая договор РСМД, Вашингтон хочет развязать себе руки

Москва, , 04:43 — REGNUM Линия Вашингтона на разрушение международных договоренностей преследует цель получить возможность бесконтрольно наращивать военный потенциал, заявил российской президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика».

»Действительно, США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала», — сказал Путина.

Глава государства отметил, что антироссийское заявление Вашингтона по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — очередное шаг этой политики. Результаты от этого могут быть только отрицательными для США.

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности, — отметил Путин. — Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры».

Российский президент отметил, что Москве вовсе не нужна гонка вооружений, Москва считает, что РСМД нужно сохранить. Тем более что международная обстановка остается не просто напряженной, а непредсказуемой. Вашингтон вносит свою лепту в этот негатив.

«Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН», — сказал Путин.

Как ранее сообщало, Вашингтон продолжает разговорить с Москвой на языке ультиматума, апеллируя к мнимому нарушению РСМД со стороны России. 14 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что язык ультиматума неприемлем.

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