Токио выразил протест Москве из-за штрафа рыболовам

Токио, , 08:10 — REGNUM Власти Японии выразили протест по поводу действий российских пограничников, оштрафовавших два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в акватории южных Курил. Об этом сообщает 17 января агентство Kyodo.

Отмечается, что пограничная служба ФСБ России, остановив 7 января японские суда у острова Кунашир, не обнаружила у экипажей документов, разрешающих лов в указанном районе, после чего рыболовам пришлось уплатить штраф. По мнению японского дипломатического ведомства, такие действия российских пограничников являются «неприемлемыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января были опубликованы результаты опроса, согласно которым более трети японцев полагают, что правительство страны должно добиться передачи сразу всех четырех российских южнокурильских островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), столько же считают, что для начала следует получить два острова (Шикотан и Хабомаи).

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