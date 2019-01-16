Большинство японцев желают передачи четырех Курильских островов

Токио, , 13:43 — REGNUM Более трети японских граждан полагают, что правительство страны должно добиться передачи сразу всех четырех российских южнокурильских островов, столько же считают, что для начала следует получить два острова. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NHK.

Согласно опубликованным результатам социологического исследования, на единовременной передаче в японскую юрисдикцию островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи настаивают 38% опрошенных, такое же количество респондентов считает, что для начала Японии должны отойти Шикотан и Хабомаи, а затем нужно требовать от России передачи Кунашира и Итурупа.

Следует отметить, что передачей только двух островов (Шикотана и Хабомаи) готовы удовлетвориться лишь 10% жителей Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что позиция Японии по отношению к мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остаётся неизменной: СССР «незаконно оккупировал» четыре острова.

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