«Это худшее, что может быть» — Тереза Мэй боится новых выборов

Лондон, , 17:58 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент отклонить вотум недоверия правительству, чтобы избежать новых выборов в критической ситуации по Brexit, 16 января передает агентство Reuters.

«Это худшее, что мы можем сделать. (Выборы) усилят разделение, когда нам нужно единство, приведут к хаосу, когда нам нужна определенность, и приведут к задержке, когда нам нужно двигаться вперед», — заявила Мэй в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин потребовал голосования по вопросу доверия правительству — после провала предложенного Мэй соглашения по Brexit в Палате общин.

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