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Туск прокомментировал провал голосования по Brexit в британском парламенте

Политика

«У кого, наконец, хватит смелости сказать, каково единственное положительное решение?»

Туск прокомментировал провал голосования по Brexit в британском парламенте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 16 января 2019, 00:17 — REGNUM  Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил сожаление по поводу провала соглашения о Brexit в парламенте Великобритании, 15 января передает агентство Reuters.

«Мы продолжим нашу подготовку ко всем результатам, включая сценарий без сделки. Риск неконтролируемого выхода (Великобритании из ЕС — прим. ИА REGNUM ) увеличился с этим голосованием — мы не хотим, чтобы это произошло, но мы будем к этому готовы», — заявил Туск.

Туск также призвал правительство Великобритании «как можно скорее прояснить намерения в отношении его следующих шагов» и намекнул на возможность отмены Brexit.

«Если сделка невозможна, и никто не хочет заключать сделку, то у кого, наконец, хватит смелости сказать, каково единственное положительное решение?» — отметил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 января проект соглашения по Brexit, согласованный правительством Терезы Мэй с Брюсселем, был отвергнут Палатой общин парламента Великобритании.

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