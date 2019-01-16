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В случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью — Лавров

Политика

«Это будет очень быстро»

В случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью — Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 16 января 2019, 15:43 — REGNUM  В случае отмены антироссийских санкций Москва ответит взаимностью, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что введенные против РФ санкции сегодня большинство признает ошибочными, это надо устранять.

«Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против РФ и российские контрсанкции одинаково бессильны, если речь идет о принуждении к отказу от собственной политики.

Читайте подробнее: Против РФ и США санкции бессильны — Песков

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МИД России
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