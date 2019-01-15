Против РФ и США санкции бессильны — Песков

Москва, , 10:00 — REGNUM Американские санкции и российские контрсанкции одинаково бессильны, если речь идет о принуждении к отказу от собственной политики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Аргументам и фактам».

США обладают крупнейшей в мире экономикой, однако не имеют инструментов, которые бы вынудили Россию отказаться от своей суверенной политики. Эта задача оказалась им не по силам, несмотря на широкий арсенал разнообразных ограничений, отметил он.

Россия также не имеет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минфина Стивен Мнучин назвал санкционную политику президента Дональда Трампа в отношении РФ значительно более жёсткой чем те, что проводились его предшественниками. Мнучин добавил, что санкции против Москвы будут применять и дальше.

Читайте также: США обещают продолжить жёсткий курс санкций против России