Время «прорывов» не пришло: о решении вопроса по Курилам

Москва, , 14:06 — REGNUM Если исходить из открытой и общедоступной информации, то реальных «прорывов» в решении вопроса Курильских островов, ожидать не стоит. Заявления обеих сторон — России и Японии — однозначно говорят о сохранении принципиальной непримиримости сторон по этому вопросу, а в текущей геополитической и геоэкономической конфигурации, не просматривается дисбаланса, который мог бы предоставить возможности для вынужденного «размена», заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«При этом тема территориального спора вокруг Курильских островов, в основном используется обеими сторонами как проверенный способ собственного пиара. Естественно, что подобные словесные «баталии» не призваны к реальному решению этого вопроса, потому что и Россия, и Япония считают, что имеют хорошие карты для продолжения торговли, но при этом аналогично оценивают и карты оппонента, поэтому предпочитают ждать ошибки и не рисковать», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, вряд ли стоит ждать от нового раунда «самопиара» реальных прорывов и, скорее всего, обе стороны ограничатся наиболее подходящими к внутренней политической конъюнктуре заявлениями. Для Японии это непримиримая позиция в борьбе за острова, а для России это позиция в сторону необходимости экономического развития, и патриотизма.

«Максимально упрощая ситуацию, реальное решение вопроса Курил может произойти лишь по итогам глобальной торговой войны, которая может затянуться на 10−20 лет и естественно не в пользу проигравшей стороны. Если представить Россию и Японию, как сторонников двух сильнейших экономик мира Китая и США соответственно, то именно от итогов их противостояния и будет зависеть, на чьей стороне будет преимущество в этом вопросе. Пока же видно, что американская экономика справляется лучше, чем китайская, и для России это отличный повод задуматься», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что интересы жителей Курильских островов никоим образом не должны пострадать из-за переговоров о мирном договоре с Японией.

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