Песков: о вреде жителям Курил не может идти речи

Москва, , 08:35 — REGNUM Интересы жителей Курильских островов никоим образом не должны пострадать из-за переговоров о мирном договоре с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков отверг опасения о возможной передаче Курил Японии вместе с жителями островов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава японского правительства Синдзо Абэ договорились искать формулировку, устраивающую народы двух стран и способную помочь разрубить «этот гордиев узел».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Абэ договорились активизировать процесс переговоров о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга 15 января заявил о неизменности позиции Японии: Токио считает, что четыре острова были незаконно оккупированы Советским Союзом.

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