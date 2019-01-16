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Песков: о вреде жителям Курил не может идти речи

Политика

Представитель Кремля отверг опасения о возможной передаче Курил Японии вместе с жителями островов

Песков: о вреде жителям Курил не может идти речи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 16 января 2019, 08:35 — REGNUM  Интересы жителей Курильских островов никоим образом не должны пострадать из-за переговоров о мирном договоре с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков отверг опасения о возможной передаче Курил Японии вместе с жителями островов. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава японского правительства Синдзо Абэ договорились искать формулировку, устраивающую народы двух стран и способную помочь разрубить «этот гордиев узел».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Абэ договорились активизировать процесс переговоров о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга 15 января заявил о неизменности позиции Японии: Токио считает, что четыре острова были незаконно оккупированы Советским Союзом.

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Мирный договор между Россией и Японией
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