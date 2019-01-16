В Алма-Ате планируют изменить структуру городской администрации

Алма-Ата, Казахстан, , 13:46 — REGNUM Маслихат (представительный орган власти) Алма-Аты проводит внеочередную сессию по вопросу изменения структуры акимата (администрации) города, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

В ходе заседания заместитель акима (главы) Алма-Аты Асель Жунсусова заявила, что планируется переименовать 12 управлений и упразднить 5 управлений путем передачи функций в другие структуры.

По словам Жунсусовой, реорганизация структуры позволит сократить руководящий состав акимата на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 года министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова заявила, что с 1 января 2019 года у 275 тыс. госслужащих в республике поднимется заработная плата.

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